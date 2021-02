Großeinsatz der Feuerwehren in Matrei: Lagerhalle geriet in Brand

Matrei in Osttirol – Zu einem Großeinsatz rückten am Sonntagnachmittag die Feuerwehren Matrei, Huben, Virgen, Hopfgarten i. D. und Lienz aus. In einer Lagerhalle einer Tischlerei war kurz nach 15 Uhr ein Brand ausgebrochen, der sich rasch auf einen großen Teil der Halle ausbreitete.