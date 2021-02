Holz-Pellets: Sehr Gut! Heizöl: Nicht Genügend!

Bei Heizöl extraleicht umfasst dies die Suche und Förderung des Rohöls, die sehr langen Transportwege von den Förderstätten in Saudi-Arabien, Libyen, Russland oder Nigeria nach Österreich sowie die Verarbeitung in der Raffinerie und der anschließende Transport zum Endkunden. Holzpellets werden dagegen in allen Bundesländern lokal erzeugt. Als Rohstoff dienen Säge- und Hobelspäne heimischer Sägewerke. Diese werden meist unter Nutzung erneuerbarer Energie im Sägewerk getrocknet und gepresst und per LKW direkt zum Endkunden geliefert.