Autos kollidierten in Wörgl frontal: Drei Verletzte, ein Wagen fing Feuer

Ein 27-jähriger Ungar war um kurz nach 19 Uhr mit seinem Pkw von Wörgl in Richtung Wildschönau unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29-jährige Ungarin zusammen mit ihrem 51-jährigen Vater in die entgegengesetzte Richtung. An einer unübersichtlichen Kurve überholte der 27-Jährige laut Polizei dann den Pkw eines 47-jährigen Österreichers – und prallte frontal in das Auto der 29-Jährigen.