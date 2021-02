Lienzer Gemeinderat soll Aus von zahnlosem Alkoholverbot beschließen

Eine Lienzer Verordnung verbietet Trinken von Alkohol an öffentlichen Orten. Für die Kontrolle ist aber niemand zuständig.

Lienz – In den 2000er-Jahren hat die Stadt Lienz immer wieder nach wirksamen Möglichkeiten gesucht, allzu lebhafte Nachtschwärmer in die Schranken zu weisen, für Ruhe zu sorgen und Randale zu verhindern. Zumal sich in der Innenstadt nicht nur Nachtlokale befinden, sondern auch schlafbedürftige Anrainer wohnen.