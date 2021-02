Kaum im Amt schon Misstöne in neuer italienischer Regierung

Die Attacken gegen den Gesundheitsminister, den Premier Draghi von der zerfallenen Vorgängerregierung übernahm und im Amt beließ, werfen einen Schatten auf die neue Regierung, die sich am Mittwoch im Senat der üblichen Vertrauensabstimmung stellt. Mit Spannung wird in Rom die Ansprache Draghis zur Vorstellung des Regierungsprogramms erwartet. Dabei soll der neue Ministerpräsident auch seine Strategie im Umgang mit der Corona-Pandemie darlegen. Walter Ricciardi, ein Berater des Gesundheitsministeriums, forderte am Montag erneut einen "kurzen und gezielten Lockdown" für das ganze Land. Dieser müsse bis zu vier Wochen dauern, sagte Ricciardi, der sich damit empörte Kritik aus Politik und Wirtschaft zuzog. In Italien gilt seit Oktober das sogenannte "Ampelsystem" mit auf regionaler Basis beschlossenen Corona-Beschränkungen.