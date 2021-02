Außer Haft droht Nawalny in anderem Verfahren auch noch Geldstrafe

Laut Staatsanwaltschaft sei bei der Forderung nach der Strafe über 950.000 Rubel (10.669,36 Euro) die jüngst gegen Nawalny verhängte Haftstrafe in einem anderen Verfahren berücksichtigt worden, wie Journalisten am Dienstag aus dem Gerichtssaal in der Hauptstadt Moskau berichteten. Nawalnys Anwälte plädierten demnach auf Freispruch.

In seinen Schlussbemerkungen bezeichnete Nawalny den Fall am Dienstag als Blödsinn. Es führe zu nichts, mit dem Gericht zu diskutieren. Anschließend fragte er, ob das Gericht oder die Anklägerin ein gutes Rezept für eingelegte Gurken wüssten. Als die Staatsanwältin dabei war, die von ihr geforderte Strafe zu beantragen, unterbrach Nawalny sie und fragte: "Hinrichtung?"

Das Urteil ist für Samstag angekündigt. An dem Tag will Nawalny auch gegen seine Inhaftierung in Berufung gehen. Der 44-Jährige war im Jänner nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden, wo er wegen eines in Russland erlittenen Giftanschlags behandelt worden war. Kurz darauf wurde er zu der mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er während seiner Genesungszeit in Deutschland gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll. Wegen Nawalnys Inhaftierung kam es in Russland wiederholt zu Massenprotesten. Zudem belastet der Fall die Beziehungen zum Westen.