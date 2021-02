Krapfenfans aufgepasst! Klassiker und kuriose Kreationen zum Selberbacken

Innsbruck – Süß oder deftig, mit Marille oder mit Vanille gefüllt, mit Staubzucker bedeckt oder gar mit Senf und Fleischkäse? Das sind die Fragen, die die Krapfen-Gemeinde schnell in kulinarische Diskussionen stürzen lässt. Auch wenn heuer coronabedingt keine Umzüge, Bälle oder Feiern stattfinden, am traditionellen Germgebäck kommt man in der Faschingszeit einfach nicht vorbei.