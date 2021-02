Ab 11 Uhr im Livestream: Grüne PK zu Misstrauensantrag gegen Blümel

Sigrid Maurer hat diesbezüglich am Vormittag eine Pressekonferenz anberaumt. Um 11 Uhr will sich die Grünen-Klubobfrau zum Thema „Aktuelle Entwicklungen und Vorschau auf die Plenarsitzung“ äußern.

Formal handelt es sich bei der heutigen Sitzung ein weiteres Mal um eine Sondersitzung. Getragen wird sie diesmal in erster Linie von der FPÖ, die am Vormittag auch die „Dringliche Anfrage“ an Blümel einbrachte, die dann am Nachmittag (ab 14 Uhr) debattiert wird. Der Fokus wird dabei auf der Hausdurchsuchung liegen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung steht.