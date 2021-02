Sondersitzung in Sachen Blümel, Grüne stimmen Misstrauensantrag nicht zu

Die FPÖ bringt einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ein. © HELMUT FOHRINGER

Wien – Die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) beschäftigt heute den Nationalrat und dürfte für eine durchaus spannende Sitzung sorgen. Denn die Opposition marschiert geeint gegen den Ressortchef auf, der auch auf wenig Unterstützung des Koalitionspartners hoffen kann. Der von der FPÖ eingebrachte Misstrauensantrag gegen Blümel wird dennoch nicht von Erfolg gekrönt sein, da mit dessen Annahme die türkis-grüne Regierung wohl schon wieder am Ende wäre.

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer bestätigte dies am Vormittag in einer Pressekonferenz. „Wir Grüne werden Gernot Blümel heute nicht das Misstrauen aussprechen.“ Der Beschuldigtenstatus und die vorliegenden Fakten seien dafür nicht ausreichend. Nun sei die Staatsanwaltschaft am Zug. „Sollte Anklage erhoben werden, muss er sofort gehen“, erklärte Maurer.

🔴 Livestream | Sondersitzung des Nationalrats (Beginn 14 Uhr)

Formal handelt es sich bei der heutigen Sitzung ein weiteres Mal um eine Sondersitzung. Getragen wird sie diesmal in erster Linie von der FPÖ, die am Vormittag auch die „Dringliche Anfrage“ an Blümel einbrachte, die dann am Nachmittag (ab 14 Uhr) debattiert wird. Der Fokus wird dabei auf der Hausdurchsuchung liegen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung steht.