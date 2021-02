Nationalrats-Sondersitzung live: Kickl teilt kräftig gegen Blümel aus

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer bestätigte dies am Vormittag in einer Pressekonferenz. „Wir Grüne werden Gernot Blümel heute nicht das Misstrauen aussprechen.“ Der Beschuldigten-Status sei kein Urteil und die Faktenlage reiche derzeit nicht für eine Zustimmung zu einem Misstrauensantrag, erklärte Maurer. Dies sei aber „nicht in Stein gemeißelt“, denn sollten sich die Vorwürfe erhärten oder sollte gar Anklage erhoben werden „muss er sofort gehen“, betonte Maurer, die bei dem Pressetermin nicht mit kritischen Tönen Richtung des Koalitionspartners sparte: Man habe in den letzten Tagen leider den Eindruck gewonnen, „dass die ÖVP ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat“.