So entstehen Holzpellets!

In einem ersten Schritt werden die feuchten Sägespäne getrocknet. Die Energie dafür wird in der Regel durch die Verbrennung von Rinde bereitgestellt, die im Sägewerk als Reststoff anfällt. In vielen Fällen wird bei der Rindenverbrennung nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert – auch die dabei anfallende Abwärme kann optimal für die Späne-Trocknung genutzt werden.