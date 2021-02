Ölkesselverbot - sinnvolle Alternative

Welche Heizung als Alternative für den Ölkessel in Frage kommt hängt von vielen Faktoren ab. Ein Energieberater kann in dieser Situation wertvolle Dienste leisten. Als Faustregel kann man sagen, dass ein verfügbarer Fernwärmeanschluss meist die einfachste Lösung ist und auch ökologisch und wirtschaftlich Sinn macht. Objekte die gut gedämmt sind und eine Fussbodenheizung haben, können gut mit einer Wärmepumpe versorgen werden. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass es durch Luftwärmepumpen nicht zu Konflikten mit der Nachbarschaft wegen Lärmbelästigung kommt. Für Gebäude mit einem höheren Wärmebedarf und Radiatorenheizung ist meist eine Pelletzentralheizung die beste Lösung. Kleinere Wohnungen können auch mit einem Pelletkaminofen gut beheizt werden. Dieser ist auch in Kombination mit einer Wämepumpe sehr beliebt.

Damit der Umstieg von Heizöl auf eine Pelletheizung unkompliziert und in wenigen Tagen erledigt ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig die Voraussetzungen dafür zu klären. Für Pelletzentralheizungen wird ein Pelletlager benötigt – in der Regel wird dazu der Raum im Keller genutzt, in dem zuvor der Öltank war. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es auch sogenannte Sacksilos, die z.B. in einer Garage aufgestellt werden können. Zu beachten ist, dass ein Rauchfangkehrer eine Eignungsprüfung des Kamins durchführen muss.