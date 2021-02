Briten feierten in Söll Party und gingen dann auf Polizisten los

Söll – Eine lautstarke Party in einem Mehrparteienhaus in Söll rief am Montag kurz vor Mitternacht die Polizei auf den Plan: Nach Anwohnerbeschwerden rückten die Beamten zur Kontrolle an. Tatsächlich trafen die Polizisten in der betroffenen Wohnung sechs stark alkoholisierte Briten im Alter zwischen 24 und 41 Jahren an, die weder den erforderlichen Abstand einhielten noch eine FFP2-Maske trugen.