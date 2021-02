Welche Pelletheizungen gibt es?

Pelletkessel stehen in der Regel in einem Heizraum im Keller und versorgen das Gebäude über Radiatoren oder eine Fußbodenheizung mit Wärme. In Hinblick auf die Brennstofflagerung und manche Abläufe unterscheidet sich das Heizen mit Pellets kaum vom Heizen mit Öl. Die bestellten Pellets werden mit einem Silo-LKW angeliefert und über einen Schlauch in das Pelletlager eingeblasen. Ein Jahresvorrat Brennstoff ist so schnell und ohne jede Mühe an Ort und Stelle. Das Brennstofflager speichert Energie für eine ganze Heizsaison. Über ein Fördersystem werden die Pellets aus dem Lager entnommen und in die Brennkammer des Heizkessels transportiert. Dort erfolgt die elektrische Zündung. Hochentwickelte Sensortechnik gewährleistet zusammen mit den trockenen und einheitlichen Holzpellets eine perfekte Verbrennung mit minimalen Emissionen. Die meisten Pelletkessel verfügen heute über eine Aschelade mit Rädern, die das Entsorgen der Asche – in der Regel nur zwei bis dreimal pro Heizsaison – einfach macht.