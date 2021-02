Premierminister Australiens entschuldigt sich nach Vergewaltigungsskandal

Canberra – Australiens Regierungschef Scott Morrison hat nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall im Parlament um Entschuldigung gebeten. „Das hätte nicht passieren dürfen. Und ich bitte um Entschuldigung“, sagte Morrison am Dienstag in Canberra. Eine Ex-Regierungsmitarbeiterin hatte der Website news.com.au berichtet, sie sei 2019 von einem Kollegen in einem Ministerbüro im Parlament vergewaltigt worden, und hatte den unangemessenen Umgang ihrer Vorgesetzten mit dem Vorfall beklagt.