Homosexuelle britische Veteranen können Rückgabe von Orden beantragen

London – Britische Veteranen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung aus der Armee entlassen wurden und denen deshalb ihre Orden aberkannt wurden, können die Rückgabe der Auszeichnungen beantragen. Das Verteidigungsministerium in London teilte am Dienstag mit, damit solle ein "historisches Unrecht" wieder gut gemacht werden. Bis zum Jahr 2000 war es Homosexuellen nicht erlaubt, in der Armee zu dienen.