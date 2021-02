Studie enthüllt: Wer langsam antwortet, dem wird nicht geglaubt

Grenoble – Schlechte Nachrichten für Menschen, die auf Fragen gerne vergleichsweise langsam antworten: Sie werden von ihrem Umfeld vermutlich eher als Lügner wahrgenommen. Das legt zumindest eine französische Studie nahe, deren Ergebnisse im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurden. Demnach beeinflusst die Länge des Zögerns, als wie aufrichtig eine Antwort wahrgenommen wird.

In jedem Szenario variierte die Antwortzeit von sofort bis zu zehnsekündiger Verzögerung. Dann bewerteten die Teilnehmer die Aufrichtigkeit der Antwort auf einer Skala. In allen 14 Experimenten wurden verzögerte Antworten durchweg als weniger aufrichtig eingeschätzt, unabhängig von der Frage, ob es sich um eine harmlose Frage nach Kuchen oder um eine ernstere Frage nach der Begehung eines Verbrechens handelte. Dabei reichte schon eine Verzögerung von zwei Sekunden, damit eine Antwort als unehrlicher wahrgenommen wurde – ein Effekt, der sich bei einer Pause von fünf Sekunden noch einmal deutlich steigerte.

Für Hauptautor Ziano hat die Studie weitreichende Konsequenzen: "Wann immer Menschen miteinander interagieren, beurteilen sie die Aufrichtigkeit des anderen. Diese Ergebnisse lassen sich auf eine breite Palette von Interaktionen anwenden, angefangen von Gesprächen am Arbeitsplatz bis hin zu Paaren und Freunden, die sich streiten." Zudem gehe es in Vorstellungsgesprächen und Gerichtsverhandlungen oft auch um eine Beurteilung der Aufrichtigkeit.

Wer also als besonders ehrlich wahrgenommen werden will, sollte sich beim Antworten auf eine Frage nicht zu viel Zeit lassen. Ein weiteres Hilfsmittel könnte zudem die eigene Sprachmelodie sein, so das Fazit einer weiteren Studie, die jüngst in Nature Communications veröffentlicht wurde. Ihr zufolge werden Menschen, die eher schnell sprechen, die Mitte von Worten betonen – und Menschen, bei denen die Tonhöhe am Ende von Worten abfällt, werden demnach als aufrichtiger wahrgenommen.