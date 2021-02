Gedicht gegen Spaltung: Paul Pizzera wendet sich an Verschwörungstheoretiker

Innsbruck – In Form eines Gedichts hat sich Kabarettist und Sänger Paul Pizzera, bekannt vor allem durch das Mundartpopduo „Pizzera & Jaus", gegen Verschwörungstheorien und Spaltung stark gemacht. Auf Facebook wandte sich der 32-Jährige am Dienstag an „alle Youtube-Doktoren", „all die Blender und Täuscher" und „alle jene, die dies Land zu spalten versuchen". Der Text endet mit den Worten: „Wie fällt euch so leicht, was uns so schwer fällt?".