Schulden nach Drogendeal: Mann raubte Jugendlicher in Telfs das Handy

Telfs – Vor einer Tankstelle in Telfs kam es am Dienstagabend zu einem Raub, im Zuge dessen eine junge Frau leicht verletzt wurde. Die Exekutive wurde kurz vor 19 Uhr von einem Tankstellenangestellten alarmiert, der eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen meldete. Gegenüber den Beamten gaben diese an, dass ein Unbekannter von einem 20-Jährigen 50 Euro gefordert habe. Im Zuge der Auseinandersetzung sei eine 20-Jährige zwischen die Kontrahenten gegangen und dabei leicht verletzt worden. Anschließend habe der Angreifer einer 16-Jährigen das Handy aus der Hand gerissen und sei geflüchtet.