Frau von Kim Jong-un nach über einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit

Pjöngjang – Die Frau des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Ri Sol-ju, ist erstmals seit mehr als einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Ri habe an der Seite ihres Mannes ein Konzert zum Geburtstag des 2011 gestorbenen Vaters von Kim, Kim Jong-il, besucht, berichteten die Staatsmedien am Mittwoch. Auch wurden Bilder des Paars bei dem Konzert am Dienstag in Pjöngjang veröffentlicht.