Bierwirt zog überraschend Klage zurück: Sigrid Maurer freigesprochen

Wien – Knalleffekt im Bierwirt-Prozess gegen Sigrid Maurer: Der Ankläger hat die Klage wegen übler Nachrede zurückgezogen. Am heutigen Mittwoch hätte der Prozess gegen die Grüne Klubobfrau am Wiener Landesgericht fortgesetzt werden sollen. Es setzte jedoch eine heftige Überraschung: Der Wirt erschien nicht zur Verhandlung und ließ seinen neuen Rechtsvertreter Gregor Klammer ausrichten, dass er die Klage zurückziehe – „zur Gänze“, wie Richter Hartwig Handsur erklärte.

Maurer hatte dem Wirt unterstellt, ihr Ende Mai 2018 via Facebook obszöne Privatnachrichten geschickt zu haben, was die Politikerin selbst über ihren Twitter-Account publik machte. Zuletzt hatte der Bierwirt behauptet, die Nachrichten habe ein gewisser „Willi“ vom PC in seinem Lokal verfasst, er sei dafür nicht verantwortlich. Ein Bekannter aus dem Umfeld des Gastronomen mit dem passenden Vornamen konnte in weiterer Folge ausgeforscht werden, kam seiner Ladung vor Gericht aber nicht nach. Ob „Willi“ tatsächlich etwas mit den Nachrichten an Maurer tun hat, ist bis heute ungeklärt. (APA, TT.com)