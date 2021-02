Nestle verkauft Wassersparte in Nordamerika für 3,5 Mrd. Euro

Vevey – Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle kommt bei der Umgestaltung seines Wassergeschäfts einen Schritt weiter. So werden die Marken von Nestle Waters Nordamerika an amerikanische Finanzinvestoren verkauft.

Mit den US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co sei eine Vereinbarung zum Verkauf der regionalen Quellwassermarken, des Geschäfts mit aufbereitetem Flaschenwasser sowie des Getränkelieferdienstes in den USA und Kanada erzielt worden, teilte Nestle am Mittwoch mit. Die Transaktion habe einen Wert von 4,3 Milliarden Dollar (3,5 Mrd. Euro).