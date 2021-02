Sechs Tiroler erneut infiziert, nun Südafrika-Variante nachgewiesen

In einem Labor werden Abstriche ausgewertet (Archivfoto).

Innsbruck – In Tirol wurden sechs Personen nach bereits überstandener Covid-Erkrankung ein zweites Mal positiv getestet – nun aber auf die südafrikanische Variante des Virus. Das teilte das Land Tirol am Mittwochnachmittag in einer Aussendung mit. Die Personen wurden demnach zwischen Anfang Jänner und Mitte Februar ein zweites Mal positiv getestet, während der erste positive Test zwischen Ende September und Anfang November stattfand.