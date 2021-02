Gut zu wissen: Wie man beim Einkaufen Plastikmüll vermeidet

Innsbruck – Vom Toastbrot über die Gurke bis zum Shampoo – im Supermarkt kommen Konsumenten kaum an Plastikverpackungen vorbei. Das schlägt sich auch in den Statistiken nieder: 2016 verursachte jeder Österreicher im Schnitt rund 34 Kilogramm an Plastikverpackungsabfällen. Damit lag Österreich im europäischen Spitzenfeld und über dem EU-Durchschnitt von 32 Kilogramm pro Kopf. (Quelle: Global 2000 „Plastikatlas“)