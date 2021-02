Paris Hilton gab an ihrem 40. Geburtstag Verlobung bekannt

New York – US-Reality-Star Paris Hilton hat sich verlobt – und das große Glück an ihrem 40. Geburtstag publikumswirksam präsentiert. Sie veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram Fotos vom Heiratsantrag ihres Partners, Geschäftsmann Carter Reum. Dazu schrieb sie, Reum sei an einem tropischen Strand vor ihr auf die Knie gefallen: „Ich sagte ja, ja für immer. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber für immer zusammen bin."