YouTube-Star „Roaring Kitty“ wegen GameStop verklagt

New York – Die Kurskapriolen bei Aktien des Videospielhändlers GameStop und anderer US-Unternehmen ziehen weitere Rechtskonflikte nach sich. Mit dem YouTuber „Roaring Kitty“ geriet nun eine treibende Kraft der Anleger-Community, die GameStop-Aktien in die Höhe trieb, ins Visier einer potenziellen Sammelklage. Dem Internetstar wird vorgeworfen, gegen Wertpapiergesetze verstoßen und anderen Investoren enorme Verluste eingehandelt zu haben.

Die Marktturbulenzen sollen am Donnerstag auch bei einer Anhörung im US-Kongress erörtert werden. Keith Gill, der Mann hinter dem YouTube-Profil, sei ein lizenzierter Finanzprofi, der sich gegenüber Kleinanlegern als Amateur ausgegeben habe, um sie zum Kauf überteuerter Aktien zu bringen, heißt es in der am Dienstag in Massachusetts eingereichten Klage. Der Kläger ist ein Investor aus dem US-Staat Washington, der sich mit Optionen auf GameStop-Aktien verspekulierte. Er wird durch die auf Massenverfahren spezialisierte US-Großkanzlei Hagens Berman Sobol Shapiro vertreten.