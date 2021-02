Corona-Immunität bei Ischglern nach acht Monaten immer noch stabil

Vor einem Jahr stand Ischgl als „Corona-Hotspot" im Fokus. © Thomas Böhm

Innsbruck, Ischgl – Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, können aufatmen: Die erworbene Immunität dürfte relativ stabil sein, wie die neuesten Studienergebnisse der Medizinischen Universität Innsbruck zeigen. Nachdem im April 2020 die erste Antikörper-Studie in der Gemeinde Ischgl durchgeführt wurde, testete das Team im November erneut die Immunantwort der Ischgler. Die Beteiligung war abermals hoch, und bei rund 90 Prozent der Getesteten konnten immer noch Antikörper gegen das Virus nachgewiesen werden.

„Good news aus Ischgl", kommentierte Wolfgang Fleischhacker, Rektor der Med-Uni, dieses Ergebnis. „Für die 801 Probanden der Folgestudie konnte im April 2020 eine Seroprävalenz (Nachweis spezifischer Antikörper, Anm.) von 51,4 Prozent nachgewiesen werden, im November lag die Häufigkeit Sars-CoV-2 spezifischer Antikörper nach einer Covid-19-Infektion noch immer bei 45,4 Prozent.

„Das heißt, dass bei knapp 90 Prozent von den im April 2020 seropositiv Getesteten auch im November Antikörper detektiert werden konnten", kommentierte Virologin und Institutsleiterin Dorothee von Laer die zentrale Erkenntnis.

Antikörper und auch T-Zellen belegen stabile Immunität

Der Nachweis SARS-CoV-2-spezifischer Antikörper erfolgte wie bei der Basisstudie mit unterschiedlichen kommerziellen Antikörpertests, wobei in der Folgestudie ein zusätzlicher Antikörpertest hinzugezogen wurde. Ein Teil der Proben wurde in einem sogenannten Neutralisationstest auch auf neutralisierende Antikörper hin untersucht, um die kommerziellen Antikörpertests zu überprüfen. Dieser Test habe bei einem Großteil der Getesteten das Vorhandensein spezifischer Antikörper gegen SARS-CoV-2 bestätigt, so Studienleiterin Wegene Borena.

Nicht nur virusspezifische Antikörper, auch spezifische Immunzellen können das Virus bekämpfen. Deshalb wurde in der aktuellen Studie bei 93 Proben zusätzlich eine Untersuchung vorgenommen, die das Vorhandensein dieser spezifischen Immunzellen, der sogenannten T-Zellen, nachweist, so die Experten. „Eine T-Zellimmunantwort ließ sich auch in Proben mit kaum oder nicht mehr nachweisbarem Antikörpertiter belegen, was die Rolle der zellulären Immunität nach Covid-19 untermauert“, erklärte von Laer. Es sei folglich nicht ausgeschlossen, dass eine Immunität auch dann besteht, wenn keine Antikörper mehr in den verwendeten Tests nachweisbar sind.

Ausmaß der Symptome vermutlich ausschlaggebend

In der Folgestudie wurden die Probanden auch zu ihren Symptomen befragt. Eine erste Analyse lässt hier den Schluss zu, dass das Ausmaß der beschriebenen Symptome mit der Antikörperpersistenz korreliert, sagten die Virologen. Je schwerer die Symptome, desto mehr neutralisierende Antikörper seien auch nach acht Monaten noch vorhanden gewesen.