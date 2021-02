Auffahrunfall in Landeck: 79-jähriger Motorradfahrer verletzt

Landeck – Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 79-jähriger Biker bei einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der Tiroler Straße in Landeck. Der Mann war gegen 10.30 Uhr vom Stadtgebiet von Landeck kommend in Richtung Westen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lkw, gelenkt von einem 46-Jährigen.