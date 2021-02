Leben im Müll: Neue Artenvielfalt im Plastikabfall der Tiefsee

München, Peking – Die Sorge um die Folgen von Plastik in den Meeren ist groß. Der Müll bedroht aber nicht nur Arten - er kann auch Lebensraum sein. Ein internationales Team von Forschern aus China und Deutschland fand einen neuen Hotspot der Biodiversität – und zwar ausgerechnet im Plastikmüll, der sich seit Jahrzehnten in den Tiefseegräben der Erde ansammelt. Dort habe sich ein artenreiches Ökosystem entwickelt.

"Es ist das erste Mal, dass man die auf dem Plastik sitzende Fauna genau ansieht", sagte der an der Studie beteiligte Zoologe Bernhard Ruthensteiner von der Zoologischen Staatssammlung München (SNSB-ZSM) am Donnerstag. Allerdings sei die neue Vielfalt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Denn die Ausbreitung bestimmter Organismen könne zu Veränderungen in den Ökosystemen der Meere führen. Die Studie wurde in der zoologischen Fachzeitschrift Environmental Science & Technology Letters veröffentlicht.