Stoltenberg: NATO weitet Irak-Mission auf bis zu 4000 Soldaten aus

Bagdad, Brüssel – Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung hat die NATO den Startschuss für die Ausweitung ihrer Irak-Mission gegeben. Der Einsatz mit derzeit bis zu 500 Soldaten solle schrittweise auf rund 4000 Soldaten erhöht werden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Beratungen der Verteidigungsminister der Militärallianz am Donnerstag. Die NATO wolle damit verhindern, dass die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) wieder an Stärke gewinne.

Der IS hatte im Jahr 2014 etwa ein Drittel des irakischen Staatsgebiets erobert, wurde aber in den folgenden Jahren von einer US-geführten Militärkoalition fast vollständig zurückgedrängt. 2017 rief die irakische Regierung den „Sieg“ über den IS aus. Im vergangenen Jahr reduzierte die internationale Militärkoalition ihre Präsenz im Irak deutlich. Der IS verfügt aber weiter über Untergrundzellen, die Angriffe verüben.