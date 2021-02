Die jungen Stimmen der Barockoper im Cesti-Wettbewerb

Auch Margherita Maria Sala war im vergangenen Jahr unter den TeilnehmerInnen: „Es war toll in dieser schönen Stadt anzukommen und all die SängerInnen kennenzulernen. Ich habe mich beim Cesti-Wettbewerb angemeldet und gewissenhaft vorbereitet, aber erst als ich vor Ort war, wurde mir bewusst, wie groß und wichtig das ist.“

Der internationale Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti wurde 2010 von Alessandro De Marchi ins Leben gerufen. Inzwischen gehört der Cesti-Wettbewerb zu den wichtigsten Gesangswettbewerben in diesem Bereich, wie der Juryvorsitzende und Mitbegründer Sebastian Schwarz bestätigt: „Der Cesti-Wettbewerb bietet den TeilnehmerInnen die Möglichkeit erste Schritte in die Berufswelt zu machen, denn wir sind auf der Suche nach den Interpreten von morgen.“ Die Jury besteht zum Großteil aus LeiterInnen von Festivals oder Opernhäuser. So nehmen die KandidatInnen nicht nur am Wettbewerb teil, sondern absolvieren gleichzeitig ein Vorsingen.

Schwarz leitet das Teatro Regio in Turin im Nordwesten Italiens und spricht auch Einladungen in sein Haus aus: „Das ist das Schönste am Cesti-Wettbewerb. Man muss nicht ins Finale kommen oder gar gewinnen, um eine Einladung an ein Opernhaus zu bekommen. Wenn die Sängerin oder der Sänger Qualitäten hat, die ich in meiner Besetzungsliste brauche, ist eine Finalteilnahme nicht wichtig.“