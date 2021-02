Der Bozner Platz in Innsbruck wird zur grünen Zone der Begegnung

Schattenspendende Lederhülsenbäume, ein verbreiterter Gehsteig, Raum zum Verweilen – so soll der neue Bozner Platz aussehen.

Innsbruck – Auf der To-do-Liste steht der Bozner Platz schon lange. Nach mehreren Verzögerungen wird es nun aber ernst mit der Neugestaltung. Gestern Freitag wurden die Sieger des Realisierungswettbewerbs präsentiert. Die hochkarätig besetzte Jury hatte die Qual der Wahl: 58 Projekte wurden eingereicht. Das Rennen für sich entscheiden konnte das Wiener Ingenieurbüro EGKK Landschaftsarchitektur. Juryvorsitzende Maria Auböck lobt die Qualität aller eingebrachten Projekte, auch wenn manche „utopisch“ waren, wie sie sagt. Das Siegerprojekt bezeichnet Auböck als „markant in seiner Raumfigur“. Es sieht viel Grün in Form von so genannten Lederhülsenbäumen vor, deren lichtes Baumdach über der Platzmitte schwebt. Park soll aber keiner entstehen, sondern vielmehr ein baumbestandener Platz. Die Bäume sollen als Inseln der Ruhe dienen und gleichzeitig für die Kühlung des Platzes sorgen.