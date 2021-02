Sieger steht fest: So soll der neue Boznerplatz in Innsbruck aussehen

Die Visualisierung zeigt schon jetzt das Flair, das künftig der Bozner Platz ausstrahlen soll. © Kolar

Innsbruck – Der Boznerplatz in Innsbruck bekommt ein neues Gesicht. Nun steht auch fest, wie dieses aussehen soll. Wie die Stadt Innsbruck am Freitag in einer Aussendung berichtet, gewann das Wiener Ingenieurbüro EGKK Landschaftsarchitektur den Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung des Bozner Platzes. Das Projekt sieht einen in großen Teilen mit Bäumen bestandenen Platz vor, der einen "klaren Akzent" innerhalb des Stadtgefüges von Innsbruck setzen soll. Die beiden Landschaftsarchitekten Dipl.-Ing. Clemens Kolar und Dipl.-Ing. Martin Enzinger setzten sich mit ihrem Vorschlag unter insgesamt 58 eingereichten Projekten durch.

Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) stellt sich hinter die Neugestaltung des Bozner Platzes. Die Aufenthaltsqualität am und um den Platz soll massiv gesteigert werden, so Anzengruber. Der Boznerplatz soll zukünftig für die Nutzung "in den Bereichen Marktwesen, Tourismus und Gastronomie (Gastgärten)" attraktiv werden. Anzengruber sieht den Boznerplatz auf dem Weg zum "Verweilraum".

Auch Stadträtin Uschi Schwarzl, die für das Ressort zuständig ist, lobte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. "Aufgrund der Qualität der Projekte konnten insgesamt drei Haupt- und drei Anerkennungspreise zuerkannt werden. Nach der Stillhaltefrist ist nun aber der Weg für das Siegerprojekt der beiden Landschaftsarchitekten Clemens Kolar und Martin Enzinger frei", so Schwarzl. Demnach könnten nach dem endgültigen "Go" des Beitrates für Großprojekte, der am 11. März tagt, noch heuer die "ersten Planungsschritte" in Angriff genommen werden.

So sieht der Boznerplatz heute aus. © TT/Böhm

Baumbestandener Platz, kein Park

Juryvorsitzende Maria Auböck erklärte die Entscheidung für das Siegerprojekt: "Durch das Wechselspiel von baumbedachten und offenen Bereichen werden kontrast- und abwechslungsreiche sowie in der Abfolge überraschende Aspekte sowie differenzierte Zonen innerhalb eines zusammenhängenden Platzraumes erzeugt." Entstehen soll kein Park, sondern ein baumbestandener Platz.

Konkret sieht das Siegerprojekt von stark verdichtete Baumsetzungen vor, die als „Baumdächer“ wirksam werden, so die Stadt Innsbruck in der Aussendung. Ein Geviert aus Bäumen soll als Raum im Raum eine "wohltuend kühle Zone" erzeugen. Zugleich sollen damit "Inseln der Ruhe und Entspannung" geschaffen werden. Geplant ist eine "zwanglose Integration des Fahrverkehrs in das Platzgefüge". Alle Bewegungen sollen künftig durch den Platz führen, nicht daran vorbei.

Das Ziel sei gewesen, den Platz durch die Neugestaltung einerseits "verkehrsberuhigt" und andererseits "belebt" werden zu lassen, so Walter Zimmeter, Leiter des Amtes für Tiefbau. Für die Neugestaltung wurde ein Finanzrahmen von etwa 3,5 Millionen Euro gesteckt.

Kolar: "Luftiges Baumdach schafft klimaresilienten Stadtraum"

„Es war uns wichtig, für den Bozner Platz einen urbanen, zusammenhängenden, baumbestandenen Platz mit einer Gesamtwirkung zu schaffen. Ein Wechselspiel von baumbedachten und offenen Bereichen erzeugt abwechslungsreiche Teilräume und -qualitäten innerhalb des Gesamtplatzes. Der Entwurf respektiert die Platzgeschichte, legt verborgene Qualitäten frei und schafft mit dem luftigen Baumdach einen zukunftsfähigen, klimaresilienten Stadtraum von hoher Aufenthaltsqualität“, erklärt Wettbewerbssieger Clemens Kolar das ausgezeichnetes Projekt.

Lobende Worte zur Neugestaltung des Bozner Platzes fand auch Innenstadtvereins-Obmann Thomas Hudovernik: „Das Ergebnis des Wettbewerbs zur Gestaltung des Bozner Platzes ist ein hervorragendes. Jetzt ist die Stadtpolitik gefordert, die Umsetzung zu beschließen. Die Bauarbeiten können dann spätestens am Dienstag nach Ostern 2022 beginnen. Der Innenstadtverein wird weiter der Treiber für das Projekt sein.“

Die ersten Detailplanungen sollen noch im Jahr 2021 in Angriff genommen werden. Die Ausschreibungen sind für das Jahr 2021/22 avisiert. Im Frühjahr 2022 soll voraussichtlich mit der Umsetzung begonnen werden. (TT.com)