Homeoffice-Gesetz laut Kritikern "im Eilverfahren durchgepeitscht"

Wien – Die Begutachtungsfrist für das geplante Homeoffice-Gesetz ist heute abgelaufen, bisher gibt es 38 Stellungnahmen dazu. Die äußerst kurze Begutachtungsfrist von dreieinhalb Tagen wird in zahlreichen Eingaben scharf kritisiert. Weitere Kritik betrifft etwa die unvollständige Übernahme der Kosten für Betriebsmittel durch den Arbeitgeber sowie die Haftungsübernahme durch den Arbeitnehmer, wenn etwa Haustiere oder Personen Betriebsmittel des Arbeitgebers beschädigen.

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) findet zur kurzen Begutachtungsfrist klare Worte: "Der Verfassungsdienst betont immer wieder die Notwendigkeit der Festsetzung angemessener Fristen für die Begutachtung der Entwürfe von Bundesgesetzen und Verordnungen. Wenige Tage sind definitiv nicht angemessen." Das rügt auch die Sozialwirtschaft Österreich: "In dieser kurzen Zeit von dreieinhalb Werktagen ist eine seriöse, alle Aspekte des Themas umfassende Begutachtung schlichtweg unmöglich."

Auch das Amt der Tiroler sowie jenes der Vorarlberger Landesregierung sehen das so. Vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag heißt es in Bezug auf die seit Monaten geführten Verhandlungen: "Es ist daher für den ÖRAK nicht nachvollziehbar, warum die längst überfällige Gesetzesnovelle nun plötzlich in einem Eilverfahren durchgepeitscht werden soll, bei dem die Auseinandersetzung mit grundlegenden Bestimmungen des Arbeitsrechts den Expertinnen und Experten nur innerhalb einer nicht einmal vier Tage langen Frist ermöglicht wird."