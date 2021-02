"Klimpern muss es beim Heimfahren!" Schwarz führte Trainer-Order aus

Nach Gold in der Kombination durfte sich Marco Schwarz über Bronze im Riesentorlauf freuen.

Schwarz: Heute weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Natürlich habe ich gewusst, dass ich es draufhabe. Ich habe es euch auch oft genug gesagt, heute habe ich es endlich einmal zeigen können. Im ersten Durchgang habe ich noch etwas Probleme gehabt im Steilhang, wo ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Konzept bringen habe lassen, dann im zweiten Durchgang habe ich meinen Plan durchgezogen. Wenn mir das gestern wer gesagt hätte, dass ich mit einer Medaille heimfahre im Riesen, hätte ich gefragt, ob er nicht ganz dicht ist. Umso schöner ist, dass es so aufgegangen ist. Bei Weltmeisterschaften sind oft eigene Gesetze.