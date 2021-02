Polizei Innsbruck warnt vor Teilnahme an verbotener Demo am Samstag

Personen, die trotz des Verbots an der Versammlung teilnehmen, würden sich laut Polizei nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Verordnung strafbar machen. (Symbolfoto) © TT/Thomas Böhm

Innsbruck – Die Versammlung „Friede, Freiheit, Souveränität Regierungsmaßnahmen“ am Samstag in Innsbruck wurde behördlich untersagt. Die TT berichtete. Am Freitagnachmittag warnte die Innsbrucker Polizei in einer Aussendung mögliche Demonstranten, die trotz des Verbots in die Innenstadt kommen wollen. Auch eine in sozialen Netzwerken angekündigte Ausweichveranstaltung wurde untersagt.

Der „Andreas-Hofer-Bund Tirol“ hatte einen „religiösen Andachtsmarsch“ zu Ehren von Andreas Hofer angekündigt, sagte Florian Greil, Leiter der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung der LPD Tirol. Man ging jedoch davon aus, dass dies nur ein Umgehungsversuch für die bereits zuvor untersagte Demonstration sei. Das Magistrat Innsbruck als Veranstaltungsbehörde habe jedenfalls keine rechtskonforme Anmeldung erkannt, so Greil.

„Da nicht auszuschließen ist, dass sich trotz Untersagung zahlreiche Personen im Innenstadtbereich einfinden werden, wird im Laufe des Tages mit erhöhter Polizeipräsenz in diesem Bereich zu rechnen sein“, heißt es seitens der Exekutive. Dadurch könne es „zu längeren Verkehrsbehinderungen und einzelnen Straßensperren im Innenstadtbereich“ kommen.

Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen

Personen, die trotz des Verbots an der Versammlung teilnehmen, würden sich laut Polizei nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Verordnung strafbar machen. Sobald eine Formierung erkennbar wird, werde man die Veranstaltung deshalb "nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit" auflösen, sagte Greil.

Wegen der dennoch erwarteten Veranstaltung kündigte die Landespolizeidirektion in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr „zur Vorbeugung von gefährlichen Angriffen gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum von Menschen“ im – in der Kundmachung angeführten Bereich (siehe Artikelende) – Anfertigungen von Bild- und Tonaufzeichnungen von Besuchern an.

Kritik der Opposition an Untersagung

Die bereits am Mittwoch verlautbarte Untersagung der ursprünglichen Demonstration hatte zu teils heftiger Kritik mehrerer Oppositionsparteien geführt. „Die Untersagung der Kundgebung ist verfassungsrechtlich nicht tragbar, dies sollte auch die Exekutive wissen“, erklärte etwa FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger.