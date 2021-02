Ursache für verheerenden Großbrand der Griesner Alm wohl geklärt

Kirchdorf – Nach intensiven Untersuchungen durch die Brandermittler dürfte nun die Ursache des verheerenden Feuers geklärt sein, das in der Nacht auf Donnerstag die Griesner Alm im Kaiserbachtal bis auf die Grundmauern zerstört hat: Asche aus einem Holzofen, die in einem Müllcontainer entsorgt wurde, war laut Angaben der Polizei höchstwahrscheinlich der Auslöser des Brandes. In der Nacht dürfte das Feuer von der Mülltonne auf eine nahe Almhütte und von dort über die Garage auf das Hauptgebäude übergegriffen haben. Um halb sechs Uhr Früh entdeckte ein Nachbar den Brand.