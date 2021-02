Elfjähriger Umweltaktivist aus Kolumbien wird EU-Goodwill Botschafter

Bogotá, Brüssel – Der elfjährige kolumbianische Umweltaktivist Francisco Vera ist für seinen Einsatz gegen den Klimawandel zum Goodwill-Botschafter der Europäischen Union ernannt worden. „Wir haben seine Initiativen genau verfolgt. Sie geben Hoffnung in einer Zeit wie dieser, in der wir ein nachhaltiges Wachstum neu aufbauen können", zitierte die kolumbianische Zeitung El Tiempo am Freitag (Ortszeit) die Botschafterin der EU in Kolumbien, Patricia Llombart.