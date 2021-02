Nach Angriffen mit explosiven Postsendungen: Verdächtiger in U-Haft

Stuttgart/Heidelberg – Nach drei Angriffen mit explosiven Postsendungen auf Lebensmittelfirmen in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern sitzt ein 66-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag gemeinsam mit. Bereits am Freitagabend sei die Festnahme des Mannes angeordnet worden, berichteten die Behörden.

In den vergangenen Tagen waren in den Wild-Werken in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) und in der Zentrale der Supermarktkette Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) Postsendungen explodiert. Dazu fing die Polizei in Bayern zuletzt eine explosive Postsendung ab, die an den Babynahrungshersteller Hipp adressiert war. Die Ermittlungen nach den Explosionen wurden mit großem Personalaufwand geführt. 100 Beamte untersuchten die Fälle. (APA/dpa)