Leader Schwaz ließ beim Gastspiel bei Bärnbach/Köflach nichts anbrennen

Bärnbach – Schwaz Handball Tirol wurde am Samstag in der 14. Runde der spusu-Liga seiner Favoritenrolle gerecht und feierte gegen Bärnbach/Köflach einen 29:23-Auswärtserfolg. Während der Tabellenführer sein Ticket für das obere Play-off bereits sicher in der Tasche hat, verspielten die Hausherren die wohl letzte Chance auf selbiges.