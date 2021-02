66-Jähriger in Kramsach von Baggerrad schwer verletzt

Kramsach – Bei einem schweren Arbeitsunfall wurde am Samstag ein 66-jähriger Österreicher in Voldöpp in Kramsach verletzt. Der Mann wollte gegen 13.10 Uhr einen Spinnenradbagger auf einen großen Erdhaufen bringen. Dazu zog er den Bagger mit der Baggerschaufel auf den steilen Erdhaufen. Auf halber Höhe rutschte der Bagger jedoch seitlich weg.