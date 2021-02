UNO-Menschenrechtsrat tagt ab Montag erstmals nach Kampfabstimmung

In Genf wird aufgrund der Corona-Pandemie derzeit viel Online abgewickelt.

Khan räumte im Vorfeld ein, dass die unterschiedliche Gewichtung verschiedener Menschenrechte unter den 47 Ratsmitgliedern zutage trete. Manche Länder gewichteten etwa das Recht auf Wasser oder auf Bildung höher als das auf zivile oder politische Rechte wie freie Meinungsäußerung. Sie sei der Auffassung, dass alle Rechte Hand in Hand gehen müssten.

Gleichzeitig kehren die USA zu einer aktiveren Rollen zurück. Ex-Präsident Donald Trump hatte die Mitgliedschaft im Rat 2018 gekündigt, mit dem Hinweis, dass dort Menschenrechtsverletzer am Tisch säßen. Die USA sind zurzeit aber nicht stimmberechtigt.

Die 47 Mitgliedsländer werden nach einem regionalen Schlüssel für je drei Jahre von der UNO-Vollversammlung gewählt. Der Rat soll Menschenrechte in aller Welt überwachen und bei Verletzungen oder Diskriminierung bestimmter Gruppen Alarm schlagen.

Der Rat befasst sich in den kommenden drei Wochen unter anderem mit der Lage in Myanmar nach dem Militärputsch, sowie mit Syrien, Weißrussland (Belarus) und Sri Lanka. Westliche Länder wollen Kritik an Russlands Umgang mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zur Sprache bringen. Debatten über eine gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe und Einschränkungen der Meinungsfreiheit unter dem Mantel von Corona-Schutzmaßnahmen sind auch geplant. (APA, dpa)