RB Leipzig liegt nach 3:0-Sieg bei Hertha Berlin nur noch zwei Punkte hinter Bayern

© Matthias Koch via www.imago-images.de

Berlin - RB Leipzig hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern auf zwei Punkte verkürzt. Die Sachsen feierten am Sonntag in Berlin gegen Hertha BSC einen 3:0-Erfolg, tags zuvor hatten die Münchner bei Eintracht Frankfurt 1:2 verloren. Die Führung der Gäste besorgte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer mit einem Schuss aus knapp 30 Metern (28.), Nordi Mukiele (71.) und Willi Orban (84.) erzielten die weiteren Treffer.