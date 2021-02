Dubais schöner Schein: Ein goldener Käfig für Prinzessin Latifa

London, Dubai – Exklusive Strandclubs, luxuriöse Malls und eine Skyline aus Wolkenkratzern - Dubai präsentiert sich gerne als moderne und weltoffene Stadt. Doch in der vergangenen Woche kratzten neuerliche Berichte über die entführte Prinzessin Latifa, Tochter des Emirs von Dubai, am goldenen Image der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Und sie haben dem Fall der jungen Frau, die sich in einem spektakulären Fluchtversuch aus ihrem glitzernden Käfig befreien wollte, neue Dringlichkeit verliehen.