EU will wegen Nawalny neue Sanktionen gegen Russland

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) anl. des EU-Außenministerrats in Brüssel.

Brüssel, Moskau – Wegen des Vorgehens gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny will die EU weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) rechnet mit neuen Strafmaßnahmen gegen Moskau. Vor einem Treffen in Brüssel sprachen sich auch der deutsche Außenminister Heiko Maas und mehrere seiner EU-Kollegen am Montag dafür aus, Strafmaßnahmen vorzubereiten. Sie warben aber zugleich dafür, den Dialog mit Moskau nicht abreißen zu lassen.