Schallenberg erwartet sich „grünes Licht" zu Russland-Sanktionen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) anl. des EU-Außenministerrats in Brüssel.

Brüssel, Moskau – Außenminister Alexander Schallenberg rechnet am Montag im Rahmen des EU-Außenministerrats mit neuen Strafmaßnahmen gegen Moskau. „Ich erwarte mir ein grünes Licht heute auf politischer Ebene zu weiteren Sanktionen gegen Russland, gegen Personen im Justizapparat, im Polizeiapparat, die unmittelbar verantwortlich sind für den Umgang" mit dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, sagte Schallenberg vor dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.

Dass Sanktionen gegen Russland „zahnlos" seien, glaube er nicht. Wenn dies der Fall wäre, würde Moskau nicht mit Drohungen antworten, so Schallenberg gegenüber Journalisten. Einerseits versuche man mit Sanktionen eine „Verhaltensveränderung" herbeizuführen, anderseits setze man ein „klares Signal, dass wir eine Maßnahme, eine Politik" ablehnen.

Seit Dezember verfügt die EU über einen eigenen Sanktionsrahmen gegen Menschenrechtsverletzungen weltweit. Dieser könnte nun erstmals wegen des Vorgehens gegen Nawalny eingesetzt werden, hieß es am Montag außerdem.

Vorbild ist ein US-Gesetz zur Ahndung von Menschenrechtsverletzungen aus dem Jahr 2012. Es war verabschiedet worden, nachdem der Steuerberater Sergej Magnizki 2009 in einem russischen Gefängnis gestorben war. Magnizki war in einer angeblichen Betrugsaffäre um einen ausländischen Investmentfonds festgenommen worden.

Verantwortliche würden mit Einreiseverboten und dem Einfrieren ihrer Vermögen in der EU bestraft. Zudem können Gelder von Firmen oder sonstigen Einrichtungen eingefroren werden. EU-Unternehmen wären Geschäfte mit ihnen untersagt.

Bei dem virtuellen Gespräch der Minister mit US-Außenminister Antony Blinken wird unterdessen der Iran-Atomdeal breit diskutiert werden. Schallenberg begrüßte den Besuch des IAEA-Chef Rafael Grossi im Iran, das „hat uns jetzt eine Atempause von drei Monate verschafft. Der Patient ist sozusagen stabilisiert, jetzt muss die Diplomatie Fuss fassen". Zu diesem Zeitpunkt wäre, so der Außenminister weiter, „Europa aufgerufen, hier jene Schritte zu entwerfen, wo beide Seiten aus dieser Pattsituation gesichtswahrend rauskommen".

Der im Jahr 2015 geschlossene Wiener Atomdeal sei zwar weder in Washington noch in Teheran besonders populär, es gebe aber „eigentlich keine Alternative" zu ihm, unterstrich Schallenberg gegenüber im Ö1-Morgenjournal. „Ohne diesen Deal hätte der Iran eventuell schon die Atombombe. Es ist alternativlos, wenn wir in der Golfregion ein atomares Wettrüsten verhindern wollen."