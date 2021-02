Tiroler Betriebe holten 40 Mio. Euro aus FFG-Forschungsförderungstopf

Innsbruck – Tiroler Unternehmen haben für ihre Forschungsvorhaben im Corona-Krisenjahr 2020 rund 40 Millionen Euro aus dem Fördertopf der "FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft" abgeholt. Ein Drittel der Gelder ging an Life-Science-Unternehmen – dieser Bereich stand damit an erster Stelle. Insgesamt verzeichnete die FFG im Vorjahr einen deutlichen Anstieg an Anträgen, hieß es am Montag bei einer Online-Pressekonferenz.