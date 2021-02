Blutspenden: Erste Schritte in Richtung Gleichstellung

Wien – In Sachen Blutspenden seien die ersten Schritte in Richtung Gleichstellung von schwulen und bisexuellen Männer eingeleitet, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag und verkündete drei Sofortmaßnahmen: Die sogenannte Rückstellfrist werde unter wissenschaftlicher Begleitung auf ein Drittel verkürzt, zudem soll es eine umfassende Gesundheitsfolgenabschätzung geben sowie eine Studie zu sexuell übertragbaren Krankheiten.