Enkelsohn William über Gesundheit von Prinz Philip: "Es geht ihm okay"

London – Der britische Prinz William (38) hat sich am Montag über den Gesundheitszustand seines Opas, Prinz Philip, geäußert. "Es geht ihm okay, er steht unter Beobachtung", sagte der Zweite in der britischen Thronfolge über den 99 Jahre alten Mann von Königin Elizabeth II. (94) zu Journalisten. William war zu Besuch in einem Impfzentrum in der Grafschaft Norfolk. Philip war vor knapp einer Woche ins Krankenhaus gebracht worden – nach Angaben des Palastes eine reine Vorsichtsmaßnahme.