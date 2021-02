Radfahrer flüchtete nach Zusammenstoß mit Fußgänger in Innsbruck

Innsbruck – Fahrerflucht beging ein Radfahrer am Montag nach einem Zusammenstoß in Innsbruck an der Kreuzung Ing.-Thommen-Straße/Hormayrstraße. Gegen 8.50 Uhr kollidierte der Unbekannte auf dem Gehsteig mit einem 26-Jährigen. Beide stürzten. Laut Polizei beschimpfte der Radfahrer den Fußgänger. Dann fuhr er davon – ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen.